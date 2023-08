Neue Klimaanlage für Reisemobile - sparsam, leicht und leise (FOTO)

Gilching (ots) - Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf präsentiert Webasto,

Spezialist fürs Heizen und Kühlen vom 26. August bis zum 3. September 2023 seine

neueste Aufdachklimaanlagen für Wohnwagen, Reisemobile und Camper Vans.



Die beiden kompakten Aufdachklimaanlagen Cool Top Trail 28V und Cool Top Trail

36V kühlen mit einer Leistung von 2,8 beziehungsweise 3,6 Kilowatt (kW) und

können zusätzlich heizen. Sie kommen bei Außentemperaturen zwischen -5 und +50

Grad Celsius zum Einsatz. Ausgestattet mit einem neuen, in der Geschwindigkeit

variablen Kompressor erzeugen die Klimaanlagen in der Anlaufphase keine

Spitzenströme.