Handelsblatt Project-Fonds stoppt Ausschüttung an Anleger / Erste Folgen für Investoren nach Insolvenzen in der Project-Immobilien-Gruppe

Lahr (ots) - Die Insolvenzen von fünf Firmen aus dem Geflecht der bayerischen

Unternehmensgruppe Project Immobilien hat nun für Zehntausende von Anlegern

erste Folgen. Die zur Finanzierung der Projekte aufgelegten Fonds haben bis auf

Weiteres Ausschüttungen an Investoren gestoppt, berichtete das Handelsblatt am

23. August 2023. Die Zeitung bezog sich auf ein ihr vorliegendes Schreiben vom

21. August 2023 an Vertriebsmitarbeiter. Mit dem Ausschüttungsstopp solle die

Liquidität der Beteiligungsgesellschaften geschont und der Fortbestand der Fonds

gewährleistet werden.



Bei der Project-Immobilien-Gruppe handelt es sich um einen Projektentwickler aus

Nürnberg und Bamberg, der darauf spezialisiert ist, Wohnungen und

Gewerbeimmobilien schlüsselfertig zu bauen. Seit zwei Wochen sind mehrere

Tochtergesellschaften und die Holding der Gruppe insolvent - die Fonds nicht.