Wirtschaft Spitzen-Ökonom Rajan siegt Chinas Wirtschaftsmodell "am Ende"

Chicago/Peking (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Chefökonom des Internationalen Währungsfonds (IWF) Raghuram Rajan sieht keine rasche Erholung der chinesischen Wirtschaft voraus, falls das politische System dort nicht grundlegend verändert wird. "Ich glaube, dass das bisherige chinesische Modell des exportorientierten Wachstums am Ende ist", sagte Rajan der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit".



China habe sich zu lange auf den Exportsektor und Investitionen in die Infrastruktur konzentriert. "Aber auf der Exportseite ist der industrielle Westen jetzt vorsichtiger geworden, immer mehr Einfuhren aus China zuzulassen", so der Ökonom. "Auf der Infrastrukturseite haben sie jetzt sämtliche Straßen und Hochgeschwindigkeitszüge gebaut, die sie in nächster Zeit gebrauchen können. Also was jetzt?" Volkswirtschaften im Entwicklungsstadium Chinas, so Rajan, müssten sich nun eigentlich auf einen Ausbau des Dienstleistungssektors spezialisieren, auf Forschung, Design, Innovation und kreative Branchen.