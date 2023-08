Was ist wichtiger: Nvidia oder die sich immer klarer anbahnende Rezession in den USA? Eines ist klar: die durch Nvidia ausgelöste KI-Euphorie hat die Wall Street getragen - sollte der Chip-Konzern enttäuschen, dann geht der Rally ihr wichtigstes Narrativ verloren! Aber selbst wenn der Chip-Konzern nicht enttäuscht: die heutigen Einkaufsmanagerindizes aus den USA und Europa malen ein düesteres Bild: Europa ist praktisch bereits in der Rezession, die USA werden bald folgen. Das zeigen die Aussagen der US-Einzelhandelskonzerne (Macy´s, Foot Locker etc.). Die Nachfrage der Konsumenten läßt also nach, während gleichzeitig die Kosten der Unternehmen steigen (Löhne und Energie). Wir stehen also am Beginn einer Stagflation, die die Margen der Unternehmen einbrechen läßt. Und das ist übergeordnet wichtiger als die Zahlen eines Chip-Konzerns - wie auch immer sie ausfallen mögen..

Hinweise aus Video:

1. EZB: Miese Wirtschaftsdaten – Schluß mit Anhebung der Zinsen?

2. BRICS mit Gold-Währung? Das wird wohl erstmal nichts

3. An Nvidia hängt jetzt der gesamte Aktienmarkt

Das Video "Nvidia oder Rezession in USA - was ist wohl wichtiger?" sehen Sie hier..