Mambu ernennt Fernando Zandona zum ständigen Geschäftsführer des Unternehmens

Amsterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Nachdem er seit Juni als

Interims-Geschäftsführer fungierte, wird Zandona die nächste Wachstumsphase des

Unternehmens einleiten



Mambu (https://mambu.com/) , die führende Cloud Banking-Plattform, hat Fernando

Zandona zum Geschäftsführer (CEO) ernannt.





Nachdem Fernando seit Juni als Interims-Geschäftsführer fungierte - zuvor war erVerantwortlicher für Produkte und Technik bei Mambu - wird Fernando dasUnternehmen nun in die nächste Wachstumsphase führen.Fernando ist ein bewährter Technologie- und Produktleiter mit mehr als 20 JahrenErfahrung in verschiedenen Unternehmen, darunter Microsoft und Amazon. Bevor erim Jahr 2022 zu Mambu kam, war er Geschäftsleiter von AWS Fargate und AmazonLinux, wo er für den Erfolg der Produktstrategie und des Strategieplans desUnternehmens verantwortlich war.Fritz Oidtmann, Vorsitzender des Mambu-Vorstands, erklärte: "Während seiner Zeitals Interims-Geschäftsführer hat Fernando seine profunde Branchenkenntnis undfachliche Kompetenz in Verbindung mit einer natürlichen Begabung fürFührungsaufgaben unter Beweis gestellt. Seine fundierten Kenntnisse in derCloud-Technologie, seine in kundenorientierten Unternehmen gemachte Erfahrungund seine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Hochleistungsteams, die sich aufInnovationen konzentrieren, stimmen perfekt mit Mambu überein. Wir sindzuversichtlich, dass er die richtige Person ist, um das Unternehmen dauerhaftvoranzubringen, während wir die Bankenbranche weiter verändern und unserenKunden dabei helfen, attraktive finanzielle Erfahrungen bereitzustellen.Als ständiger Geschäftsführer des Unternehmens wird Fernando am Hauptsitz vonMambu in Amsterdam tätig sein und weiterhin eng mit den Kunden von Mambu und demglobalen Team des Unternehmens zusammenarbeiten, um seine Vision für dasUnternehmen voranzubringen.Zandona kommentierte seine Ernennung wie folgt: "Es ist mir eine große Ehre, dieRolle des Geschäftsführers zu übernehmen. Bei Mambu gestalten wir die Zukunftder Finanztechnologie und haben einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche. Ichfreue mich darauf, das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase zu führenund dabei das Fachwissen und Engagement unseres Teams für die Innovationen zunutzen, die den Kunden wirkliche Vorteile bereitstellen."Mambu ist der weltweit führende Anbieter von SaaS Cloud Banking-Technologie. Mitmehr als 280 Kunden und über 120 Millionen Endverbrauchern weltweit ist dasUnternehmen bestrebt, sein Produktangebot weiter auszubauen, um die Gründungneuer Banken, Kreditgeber und Fintechs zu fördern und bestehendeFinanzunternehmen bei der Migration auf modernere Tech-Stacks zu unterstützen.Informationen zu MambuMambu ist die weltweit einzige echte SaaS Cloud Banking-Plattform. DasUnternehmen wurde 2011 gegründet und hat sich auf das Design und die Entwicklungnahezu aller Arten modernster Finanzdienstleistungen für Banken jeder Größe,Kreditgeber, Fintechs, Einzelhändler und Telekommunikationsunternehmenspezialisiert. Durch unseren einzigartigen ,,Composable" Ansatz könnenunabhängige Komponenten, Systeme und Konnektoren in jeder beliebigenKonfiguration kombiniert werden, um den Anforderungen von Unternehmen undEndverbrauchern gerecht zu werden. Mambu unterstützt 280 Kunden in über 65Ländern - darunter Western Union, Commonwealth Bank of Australia, N26,BancoEstado, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Bank Islam und Orange Bank.