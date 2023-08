(Im 1. Satz des 3. Absatzes wurde ein überflüssiger Buchstabe (Game statt Games) gestrichen. Der Verband fordert zudem eine Aufstockung auf 125 Millionen Euro.)

KÖLN (dpa-AFX) - Zum Auftakt der weltgrößten Computerspiele-Messe Gamescom hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekräftigt, dass der Bund die Gamingbranche weiter unterstützen wird. "Mit unserem Förderprogramm für Computerspiele wollen wir auch künftig dazu beitragen, Deutschland als Entwicklungsstandort für Games zu stärken", erklärte der Grünenpolitiker am Mittwoch in Köln. Auf die Kritik aus Politik und Wirtschaft, zu wenig Fördergeld für 2024 einzuplanen und den Wachstumskurs der heimischen Branche damit zu gefährden, ging er in der Mitteilung nicht ein. Am Mittwochabend und am Donnerstag wurde Habeck als Gast der Kölner Messe erwartet.