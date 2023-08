A-Prominente zelebrieren den Sommer in edlen Outfits aus den neuesten LILYSILK-Kollektionen

NEW YORK , 23. August 2023 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben inspiriert, war in diesem Sommer eine Top-Modewahl unter A-Promis. Es wurden mehrere hochkarätige Prominente gesichtet, die ihre Sommerstimmung in edlen Outfits aus den neuesten Kollektionen von LILYSILK bekunden und das besondere Gefühl dieser Jahreszeit auf elegante Weise einfangen.

Im Juli teilte die Schauspielerin Emma Roberts ein Foto auf Instagram mit dem gestreiften Amalfi-Seidenhemd in klassischem Schwarz-Weiß. Roberts versah den Küsten-Schnappschuss passenderweise mit dem Titel „Postcard from the Edge". Das auffällige Seidenhemd mit markanten vertikalen Streifen stammt aus der Herbstkollektion 2023 von LILYSILK. Es besteht aus 100 % Maulbeerseide und bietet ein luxuriöses Wohlempfinden und zeitlosen Stil.