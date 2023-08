Neymar Jr. ist neuer Global Ambassador für Horse Team/ Campline Horses

Der erste Global Ambassador von Horse Team/ Campline Horses bringt seine Freude, sein Charisma und seine Exzellenz in die Welt des Reitsports ein. Dies wurde vergangene Woche bei einem Besuch des Horse Team/Campline Horses Equestrian Center in Santo Estevão, Portugal, bei den Filmarbeiten für eine Werbekampagne deutlich, die diese Partnerschaft bald vorstellen wird.

Neymar Jr. brachte seine Begeisterung zum Ausdruck: „Ich freue mich sehr, Teil der Horse Team/Campline Horses-Familie zu sein – vor allem, um João Marcari Oliva und Renderson Oliveira zu treffen, die viel dafür geleistet haben, um Brasilien an die Spitze des Reitsports zu bringen. Ich hatte schon immer Interesse an Pferden und freue mich darauf, mehr über diesen Sport zu erfahren und die kommenden Siege zu feiern. Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur um den Sport, sondern auch um die Werte, die wir teilen: Teamarbeit, Gleichberechtigung, um den Schutz von Tieren und der Natur und natürlich auch um die Liebe für Brasilien."

Die Horse Team/ Campline Horses Group, alleinige Eigentümerin der beiden reinrassigen olympischen Lusitano-Pferde (Escorial und Fogoso), sowie Hunderter ihrer Nachkommen, ist gleichermaßen überzeugt von dieser Partnerschaft, unter der NN Consultoria und Neymar Santos, der Vater des Fußballers, eine exklusive kommerzielle Vertretung von Horse Team/Campline Horses in Lateinamerika übernehmen wird.

„Neymar Jr. als Global Ambassador zu gewinnen, ist ein außergewöhnlicher Erfolg und eine enorme Verantwortung angesichts all dessen, was er im Weltsport repräsentiert. Wie wir bereits letzte Woche in Santo Estevão erleben konnten, wo er trotz der aktuellen Veränderungen in seinem Leben unbedingt dabei sein wollte, sind wir fest davon überzeugt, dass diese Partnerschaft ein breiteres Publikum dazu inspirieren wird, das Talent, die Schönheit und die Werte des Dressursports zu schätzen und Portugal als Reiseziel mit Pferdetradition aufwerten wird", kommentiert Rui Hortelão, CEO bei Horse Team/Campline Horses Group.

Um Neymar Jr virtuell zu begleiten, besuchen Sie www.horseteam.com, @ horseteaminvest und @camplinehorses.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neymar-jr-ist-neuer-global-ambassador-fur-horse-team-campline-horses-301908560.html