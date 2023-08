DAS Solar steht auf der BNEF Tier 1 Global PV Manufactures-Liste mit vom Markt anerkannten N-Typ Modulen

Als führende Marke in der N-Typ-Technologie ist DAS Solar die erste, die in China eine TOPCon-Produktionslinie im Gigawatt-Maßstab vermarktet. Derzeit befindet sich DAS Solars hochmoderne TOPCon 3.0 plus Zelltechnologie in der Massenproduktion und nutzt die Technologien i-SE, ut-PolySi und mt-Pass. Die Zelle erreichte einen beeindruckenden Zelllabor-Wirkungsgrad von bis zu 26,24 % undstellte einen Weltrekord für die Leerlaufspannung von 730 mV auf. Die neuesten Module der N-Typ 3.0-Serie erreichen eine maximale Leistung von 640 W bei einem Modulwirkungsgrad von bis zu 23 %. Auf der Grundlage von Marktforschung und Trendanalysen verfolgte DAS Solar außerdem strategisch fünf bahnbrechende technologische Wege: TOPCon 4.0, TBC, CSPC, TSiP und SFOS, die diese Solarzellen der nächsten Generation umfassen.

Angesichts der boomenden Möglichkeiten der globalen PV-Industrie hat DAS Solar, das erst vor fünf Jahren gegründet wurde, die Globalisierung der Entwicklungsstrategie aktiv gestaltet und bietet den globalen Nutzern weiterhin hocheffiziente und leistungsstarke N-Typ-Produkte und PV-Systemlösungen für alle Szenarien. Im Jahr 2023 gründete DAS Solar Tochtergesellschaften in Deutschland und Australien und dehnte seine Geschäftstätigkeit auf ganz Europa, Ozeanien und andere nahe gelegene Regionen aus, wodurch die weltweite Präsenz auf mehr als 60 Länder und Regionen erweitert wurde. Um die Bedürfnisse der weltweiten Verbraucher in einer Vielzahl von Situationen zu erfüllen, wird DAS Solar auch in Zukunft innovative N-Typ Produkte und Technologien anbieten.

