Gloucestershire Constabulary wählt NicheRMS als innovatives Informationsmanagement der Polizeibehörden

„Die Beschaffung von NicheRMS ist ein großer Schritt nach vorn, denn wir erhalten ein einziges System, das eine Reihe von Funktionen konsolidiert und eine bessere Zusammenarbeit mit anderen Polizeikräften und Behörden ermöglicht," so Polizeipräsident Rod Hansen. „Diese Investition unterstützt die ständigen Bemühungen der Polizei, sich kontinuierlich zu verbessern und noch besser zu werden und insbesondere unsere Dienstleistungen für Opfer und Zeugen zu verbessern. Der Erwerb von NicheRMS ist ein weiteres Beispiel für unsere Entschlossenheit, unseren Beamten und Mitarbeitern die besten Werkzeuge für ihre Arbeit an die Hand zu geben – mit einer Informationstechnik (IT), die einen Mehrwert für ihre Arbeit bietet, um die Menschen in Gloucestershire vor Schaden zu bewahren."

NicheRMS sollte es der Polizei ermöglichen, die Art und Weise der Verbrechensaufzeichnung zu verbessern und sicherzustellen, dass die nationalen Standards eingehalten werden, und vor allem der Polizei helfen, die Rechte der Opfer (Victims' Code) zu bewahren. Es sollte auch als einzige Quelle der Wahrheit dienen und der Organisation helfen, die Datenkonformität zu verbessern.

NicheRMS verfügt über eine Reihe automatisierter, intelligenter Formulare für die geführte Eingabe (Guided Entry Forms, GEFs), die die Eingabe von Informationen erleichtern und den Benutzer darauf hinweisen, wenn Felder fehlen, die ausgefüllt werden müssen. Die Plattform wird eine integrierte Meldung zum Schutz der Öffentlichkeit (Public Protection Notification, PPN), ein Formular zur psychischen Gesundheit und weitere Möglichkeiten wie ein Modul für Vermisste Personen bieten, mit dem der Benutzer frühere Vermisstenfälle einsehen kann. Es wird eine Schnittstelle mit STORM geben, die STORM-Daten direkt in NicheRMS einspeist, so dass keine doppelte Eingabe von Informationen erforderlich ist.