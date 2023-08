DeFi Technologies Inc. verkündet Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2023 mit verwalteten Vermögenswerten (AUM) von 183 Millionen CAD - ein Anstieg von 73 % gegenüber dem vorherigen Jahresende - und weitere aktuelle Unternehmensinformationen

TORONTO, 24. August 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DEFI") (NEO: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralen Finanzen schließt, gibt seine Finanzergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 bekannt (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Die wichtigsten Höhepunkte des zweiten Quartals 2023:

Das Unternehmen wies zum 30. Juni 2023 einen soliden Kassenbestand von 3,7 Millionen Dollar aus, im Vergleich zu 4,9 Millionen Dollar zum 31. Dezember 2022. Die Risikoportfolio-Investitionen des Unternehmens hatten zum Quartalsende einen Wert von 43,8 Millionen Dollar.

Die verwalteten Vermögenswerte (Assets under Management, AUM) wuchsen zum 30. Juni 2023 um 73 % auf 183 Millionen Dollar, gegenüber 106 Millionen Dollar zum 31. Dezember 2022.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., kündigte die Einführung des ersten physisch abgesicherten Bitcoin Carbon Neutral Product (ETP) an der Frankfurter Wertpapierbörse XETRA an.

Valour Inc. ging eine Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse AG, dem Schweizer Pionier in den Bereichen Kryptofinanzierung und -technologie, ein. Die Produktpartnerschaft zielt darauf ab, börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ETPs) zu emittieren, die 1:1 mit digitalen Vermögenswerten unterlegt sind. Dabei werden die einzigartigen Fähigkeiten und die langjährige Expertise von Valour Inc. und Bitcoin Suisse AG auf dem Markt für digitale Vermögenswerte genutzt.

Valour Inc. gab die Einführung des Valour Digital Asset Basket 10 (ETP) auf dem Nordic Growth Market bekannt.

Das Unternehmen ernannte Sue Ennis zum Vorstandsmitglied.

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 8,0 Millionen Dollar bzw. 4,4 Millionen Dollar für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den Einnahmen von (5,2) Millionen Dollar bzw. (3,4) Millionen Dollar für die entsprechenden Zeiträume im Jahr 2022.

Der Nettoverlust für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 war mit (16) Tausend Dollar bzw. (8,7) Millionen Dollar minimal. Dies stellt eine bemerkenswerte Erholung gegenüber dem Nettoverlust von (17,9) Millionen Dollar bzw. (30,2) Millionen Dollar für die gleichen Zeiträume im Jahr 2022 dar – eine Verbesserung von 17,9 Millionen Dollar bzw. 21,5 Millionen Dollar gegenüber den Vergleichszeiträumen im Jahr 2022.

Das Engagement des Unternehmens für ein umsichtiges Finanzmanagement zeigt sich in den niedrigeren Betriebs-, Allgemein- und Verwaltungskosten im Jahr 2023. Die Betriebs-, Allgemein- und Verwaltungskosten für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 betrugen 1,8 Millionen Dollar bzw. 3,9 Millionen Dollar, gegenüber 3,2 Millionen Dollar bzw. 6,9 Millionen Dollar im Jahr 2022.

Die Gesamtausgaben für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 beliefen sich auf 7,8 Millionen Dollar bzw. 13 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 39 % bzw. 51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang steht im Vergleich zu Zahlen von 12,7 Millionen Dollar bzw. 26,8 Millionen Dollar für die gleichen Zeiträume im Jahr 2022.

„Wir haben in diesem Quartal erneut solide Ergebnisse erzielt, wobei unsere AUM 183 Millionen Dollar erreicht haben, was einem Wachstum von 73 % gegenüber dem Ende des letzten Jahres entspricht", erklärte Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von DeFi Technologies. „Unsere finanzielle Leistung belegt zusammen mit der signifikanten Verbesserung unseres Nettoergebnisses und unserem anhaltenden Fokus auf Kostenoptimierung unseren engagierten Ansatz zur Wertschöpfung. Wir werden unser ETP-Angebot auch in Zukunft ausbauen und unsere Position als Marktführer im sich entwickelnden Web 3.0-Bereich festigen."