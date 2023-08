LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Treffen der Brics-Gruppe:

"Wenn es auch viele unterschiedliche Interessen in der Brics-Gruppe gibt, so eint die Vertreter beim Treffen in Johannesburg ein Regierungsstil, der von autoritär bis totalitär reicht, und eine Politik, die darauf abzielt, die "Vorherrschaft der Amerikaner auf der Welt" zu brechen. Putin bezeichnet seinen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine ganz offen als Kampf gegen die Nato und gegen das weitere Vordringen der USA in den russischen Herrschaftsbereich. ... Der Westen muss die Brics-Gruppe (noch) nicht fürchten, sollte sie aber auch nicht unterschätzen. Überzeugen kann nur, wer jeden Tag vorlebt, dass er tatsächlich das bessere System hat."/al/DP/he