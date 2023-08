Brics-Gipfel endet in Südafrika mit Fokus auf Erweiterung

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Der Brics-Gipfel wichtiger Schwellenländer endet am Donnerstag in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Im Vordergrund des dreitägigen Spitzentreffens steht die Erweiterung der Gruppe. Es wird erwartet, dass die Staatschefs der Fünfer-Allianz am Donnerstag dazu konkret Stellung beziehen.

Bislang gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu "Brics plus" werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen. Ziel ist es, ein Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens zu bilden. Auch ihre Abhängigkeit vom US-Dollar als globale Leitwährung möchten die Brics-Länder reduzieren.