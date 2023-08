KEENON Robotics präsentiert DINERBOT T10 und KLEENBOT C30 auf der World Robot Conference 2023 in Peking

PEKING, 24. August 2023 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics präsentierte kürzlich seine neuesten Innovationen auf der World Robot Conference in Peking und stellte den multifunktionalen Servierroboter der nächsten Generation, DINERBOT T10, sowie den hochmodernen Reinigungsroboter KLEENBOT C30 in China vor. Die Veranstaltung bot auch die Gelegenheit, den Werdegang von KEENON zu präsentieren, Brancheneinblicke zu gewähren und die bemerkenswerten Fortschritte vorzustellen, die in einer fesselnden Robotershow gipfelten.

Der Gründer und CEO Tony Li begann mit einem Rückblick auf die Unternehmensgeschichte und hob die tiefempfundene Begeisterung für die Robotik hervor, die sich im Namen KEENON („Keen On Robotics") widerspiegelt. Seit 2010 ist KEENON führend auf dem Gebiet der unbemannten Roboter für kommerzielle Dienstleistungen in Innenräumen. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen an die Spitze des chinesischen Marktes gesetzt, einen beträchtlichen Marktanteil erobert und sich zu einem weltweiten Branchenführer in der kommerziellen Servicerobotik entwickelt.

KEENON stützt sich auf seine Stärken in den Bereichen Technologie, iterative Produktentwicklung sowie Lieferketten, konnte seine Präsenz im Ausland rasch erweitern und ist in mehr als 60 Ländern und Regionen sowie in über 600 Städten weltweit vertreten. Das Unternehmen hat in 64 Ländern die Robotik-Zertifizierung erhalten.

Die Veranstaltung zeigte außerdem eine beeindruckende und vielfältige Reihe von 15 Service-Robotern, von GUIDERBOT über DINERBOT bis zu BUTLERBOT sowie Robotern für Reinigung, Desinfektion, medizinische und industrielle Lieferung.

Der von CTO Tang Xuanlai vorgestellte DINERBOT T10 integriert nahtlos vier Hauptfunktionen: „effizientes Servieren", „umfassende Sensorerkennung", „multimodale Interaktion" und „effektive Werbung". Der T10 verfügt über ein offenes Design mit großem Fassungsvermögen, Tellererkennung für die Entnahme von Mahlzeiten, eine verbesserte Bewegungssteuerung und ein erhöhtes Chassis. Diese Konstruktion gewährleistet ein reibungsloses Servieren von Flüssigkeiten und eine außergewöhnliche Navigation durch enge Passagen von nicht weniger als 59 cm.

Die fortschrittliche Sensorfusion des T10 passt sich komplexen Lichtverhältnissen an, die mehrschichtige Entfernungserkennung verbessert die Genauigkeit, das Algorithmusdesign und die Fusionsfähigkeiten. Noteworthy ist der innovative bewegliche Kopf, der multimodale Sprach- und Ausdrucksinteraktionen kombiniert. Das 23,8-Zoll-Display und ein cloudbasiertes Werbebetriebssystem sorgen für einen hohen Bedienkomfort.

KEENON gab außerdem seinen offiziellen Eintritt in den Reinigungsrobotermarkt mit dem KLEENBOT C30 bekannt. Mit vier Reinigungsfunktionen und einer Mindestabdeckungsfläche von 1.500 Quadratmetern bei voller Ladung zeichnet sich der C30 durch seine professionelle Reinigung, seine Mobilität, seine Flexibilität und seine cloudbasierten Verwaltungsfunktionen aus.

Da KEENON Robotics mit seinem Engagement für globale Innovation und Exzellenz voranschreitet, wird mit dieser Veranstaltung nicht nur das Erreichte gefeiert, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels im Streben nach Innovation eingeläutet.

Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an global@keenon.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2189107/image_5018360_38054308.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2189108/image_5018360_38054682.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/keenon-robotics-prasentiert-dinerbot-t10-und-kleenbot-c30-auf-der-world-robot-conference-2023-in-peking-301908770.html