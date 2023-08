SPD-Vorstoß für 'Transformationsstrompreis': Fünf Cent für fünf Jahre

BERLIN/ERLANGEN (dpa-AFX) - Mit einem konkreten Konzept für einen Industriestrompreis will die SPD im Bundestag die Bedenken von Kanzler Olaf Scholz gegen eine solche staatliche Subvention ausräumen. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand will an diesem Donnerstag ein Positionspapier beschließen, nach dem für ausgewählte Branchen der Strompreis vor Steuern und Umlagen für mindestens fünf Jahre auf fünf Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden soll. Die Differenz zum durchschnittlichen Börsenstrompreis, der derzeit bei etwa 8,95 Cent liegt, soll der Staat übernehmen.

Anfang nächster Woche soll die Fraktion bei ihrer Klausurtagung in Wiesbaden über das Konzept befinden, das der Deutschen Presse-Agentur und den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Bei den Beratungen in der hessischen Hauptstadt wird dann auch Scholz erwartet. Zur Vorbereitung der Klausur kommt der Fraktionsvorstand bereits am Donnerstag im bayerischen Erlangen zusammen.