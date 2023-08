Bildungsministerin Stark-Watzinger für Schulfach Wirtschaft

Zur Frage ob Finanzen und Wirtschaft nicht auch in anderen Fächern mitbehandelt werden könnten, sagte Stark-Watzinger, sie sei persönlich der Auffassung, es sollte die Bedeutung eines eigenständigen Faches haben. In einigen Bereichen gebe es auch eine Hemmung, Wirtschaft in die Schule zu holen, kritisierte sie, "weil man das Gefühl hat, da findet eine Ökonomisierung statt".

Die FDP-Ministerin macht sich gemeinsam mit Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner schon länger für das Thema Finanzbildung junger Menschen stark. Im März hatten beiden die Erarbeitung einer "nationalen Finanzbildungsstrategie" in Zusammenarbeit mit der OECD angekündigt und den Aufbau einer zentralen Finanzbildungsplattform./jr/DP/mis