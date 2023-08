Nvidia – eine Billion reicht einfach nicht…

Liebe Leser – Plus 406%. Und am Donnerstag dann einiges mehr. So ist der aktuelle Stand unseres Turbos auf Nvidia, der in unserem Markenwertportfolio Turbos enthalten ist. Denn – EPS – 2.7 Dollar statt 2.07 Dollar. Umsatz – 13.5 statt 11.04 Milliarden. Irre. Umsätze Q.3? Fragen Sie besser nicht. 16 Milliarden statt erwartete 12.5. ABER – mit dem nachbörslichen Plus von fast 10 Prozent sollte kurzfristig nun WIRKLICH alles in Nvidia eingepreist sein. Wer long war wie wir – Gewinne teilweise kassieren, über ein sensationelles Jahr freuen und NEUE Produkte kaufen, in kleine Dips….Der Marktwert von Nvidia -nun fernab der Billion in US-Dollar…

Mittwoch ist DER Nvidia-Tag. Wir analysieren die immensen Chancen, aber auch die Fallen, die sich rund um die Zahlen ergeben. Handeln Sie bitte mit den RICHTIGEN Papieren, Stichwort Vola. Am Mittwoch DER Schwerpunkt in unserem Börsendienst – und ab 22.15 Uhr die Zahlen auch für unsere Abonnenten und die Einschätzung dazu mit frischen Ideen im AUDIO, welches Sie bei uns täglich mit unseren Webinaren erhalten.