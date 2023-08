Nvidia beeindruckt mit Rekordzahlen: Umsatz verdoppelt, Aktie steigt um 7% und Prognose auf 16 Milliarden US-Dollar!

Der Chipkonzern Nvidia hat im zweiten Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr auf 13,5 Milliarden US-Dollar verdoppelt werden, während der Gewinn von 656 Millionen US-Dollar auf knapp 6,2 Milliarden US-Dollar stieg. Die Aktie legte nachbörslich um mehr als sieben Prozent zu und erreichte ein Rekordhoch von knapp 504 US-Dollar. Die Prognose für das dritte Quartal sieht einen weiteren Umsatzanstieg auf rund 16 Milliarden US-Dollar vor.Die positive Entwicklung von Nvidia wird vor allem durch den Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) getrieben. Die Chips und Software des Unternehmens sind besonders für KI-Anwendungen geeignet, was die Nachfrage nach Nvidia-Produkten steigen lässt. Analysten sind sich einig, dass Nvidia die Erwartungen übertreffen wird und empfehlen die Aktie zum Kauf. Das Kursziel wurde von verschiedenen Analysten auf bis zu 800 US-Dollar angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent entspricht.Besonders stark ist das Geschäft mit Technik für Rechenzentren gewachsen, der Umsatz stieg hier um 171 Prozent auf 10,32 Milliarden US-Dollar. In Rechenzentren werden viele KI-Anwendungen genutzt, wodurch die Nachfrage nach Nvidia-Chips steigt. Auch das Gaming-Geschäft mit Nvidia-Grafikkarten konnte um 22 Prozent auf 2,49 Milliarden US-Dollar wachsen.Trotz der positiven Entwicklung gibt es auch vorsichtige Stimmen, die vor möglichen Risiken warnen. Ein Analyst der Deutschen Bank rät dazu, die Aktie zu halten, da er eine Stagnation auf dem aktuellen Kursniveau erwartet. Zudem wird darauf hingewiesen, dass am Markt mit einem nahezu unbegrenzten zukünftigen Wachstum gerechnet wird und dass die kurzfristige Nachfrage möglicherweise nicht nachhaltig ist.Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich Nvidia in Zukunft entwickeln wird. Der KI-Boom und die steigende Nachfrage nach Nvidia-Produkten lassen auf weiteres Wachstum hoffen, jedoch gibt es auch Risiken, die berücksichtigt werden müssen.

Die NVIDIA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 471,2EUR gehandelt.