Palo Alto Networks überzeugt mit soliden Ergebnissen und starkem Ausblick

Das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat im vierten Quartal solide Ergebnisse vorgelegt und konnte vor allem mit seinem Ausblick die Analysten überzeugen. Der Gesamtumsatz lag bei 1,95 Milliarden US-Dollar und damit knapp unter der Analystenschätzung von 1,96 Milliarden US-Dollar. Allerdings konnte das Unternehmen beim Wachstum der fakturierten Umsätze überzeugen. Die Umsätze für das Jahr 2023 wurden auf 6,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zudem konnte Palo Alto Networks einen Gewinn pro Aktie von 4,44 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2023 verzeichnen, was einem Plus von mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Besonders hervorgehoben wurde die starke Performance der firmeneigenen AI-Plattform XSIAM, die für automatisierte Sicherheitslösungen steht. Die Aktie des Unternehmens legte im Nasdaq-Handel um 15 Prozent auf rund 240 US-Dollar zu und stoppte damit einen wochenlangen Abwärtstrend. Seit Anfang August hatte die Aktie rund 17 Prozent verloren. Konkurrent Fortinet hatte Anfang des Monats enttäuschende Zahlen und eine schwächere Nachfrage nach Firewall-Produkten gemeldet, was auch andere Unternehmen des Sektors belastete.Analysten reagierten erleichtert auf die Nachrichten des Unternehmens. So hob Analyst Brian Essex von JPMorgan das Kursziel für die Aktie von 251 auf 268 US-Dollar an und belässt die Einstufung auf "Overweight". Die Resultate sowie der Ausblick des IT-Sicherheitsunternehmens seien wesentlich besser als befürchtet ausgefallen.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Palo Alto Networks nach den Geschäftszahlen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Essex bezeichnete die Resultate sowie den Ausblick des Unternehmens als wesentlich besser als erwartet. Es sei ermutigend, dass Palo Alto Networks nun in der Lage sei, beständigere Zahlen vorzulegen als gedacht.Insgesamt gibt es für die Aktionäre von Palo Alto Networks nach den harten Wochen des Abwärtstrends Grund zum Jubeln. Das Unternehmen konnte solide Ergebnisse vorlegen und überzeugte vor allem mit seinem Ausblick. Die Aktie konnte im Nasdaq-Handel deutlich zulegen und Analysten reagierten erleichtert auf die Nachrichten. Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel für die Aktie an und belässt die Einstufung auf "Overweight".

