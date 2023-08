Marktvolatilität und unsichere Anlegerstimmung: Wie geht es weiter an der Börse?

Die vergangene Woche war für die Stillhalter an der Börse eine Herausforderung, da sich das erwartete Szenario eines volatilitätsarmen Anstiegs bis zur 16.000er Marke nicht realisierte. Stattdessen gab es einen Kursrutsch unter 15.800 und 15.700 Punkte bei zunehmender Volatilität. Der DAX schloss schließlich bei 15.544,24 Punkten. Zwischenzeitlich rutschte der DAX sogar fast auf das Tief vom Juli zurück. Dabei bildete sich jedoch am Freitag eine markante Kurslücke. Insgesamt gab es in der starken Abwärtsbewegung seit Ende Juni bereits zwei solcher Kurslücken. Die zweite Kurslücke trat am Verfallstag auf, was darauf hindeuten könnte, dass die jüngste Abwärtsbewegung vorerst vorbei ist. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass nach den jüngsten Kursverlusten an den US-Börsen eine Erholung folgen könnte.Der Kursverlauf hängt jedoch immer von der Anlegerstimmung ab. In den letzten Wochen war die Stimmung der US-Privatanleger überwiegend bearish. Von den 80 Wochen von Ende November 2021 bis Anfang Juni 2023 waren 76 Wochen bearish. Von Anfang April 2022 bis Anfang Februar 2023 gab es sogar 44 Wochen in Folge bearishe Stimmungswerte. Die jüngste Rally hat jedoch zu einem Stimmungsumschwung geführt, und zuletzt lagen die Werte stabil über 40% Bullenanteil. Der aktuelle Stimmungsrückgang ist jedoch völlig normal und kein Grund zur Sorge. Statistisch gesehen spricht die stabile, gute Stimmung der Anleger trotz des jüngsten Rückgangs dafür, dass die Rally zumindest mittelfristig weitergeht.Kurzfristig sind jedoch weitere Rückschläge möglich, und nach dem typischen Saisonverlauf der Aktienmärkte könnte die aktuelle Marktschwäche noch bis Oktober andauern. Die Chancen stehen jedoch gut, dass spätestens die Jahresendrally und das folgende saisonal starke Börsenhalbjahr die Kurse wieder antreiben. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob es einen charttechnischen Katalysator geben wird, der eine Erleichterungsrally auslöst.Insgesamt ist die Lage an den Märkten weiterhin unsicher, und es ist ratsam, vorsichtig zu sein und die Entwicklungen genau zu beobachten. Die Anlegerstimmung und der Kursverlauf können sich schnell ändern, und es ist wichtig, flexibel zu bleiben und auf mögliche Risiken vorbereitet zu sein.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 15.740PKT gehandelt.