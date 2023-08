SFC Energy Aktienkurs steigt vorbörslich um 5,7% - Rekordzahlen und positive Prognose begeistern Anleger!

Der Aktienkurs des Brennstoffzellen-Anbieters SFC Energy stieg vorbörslich um 5,7 Prozent auf der Plattform Tradegate. Dies ist eine Reaktion auf die gestiegene Zuversicht des Unternehmens nach dem ersten Halbjahr. SFC Energy hat seine Ziele für 2023 konkretisiert und peilt nun die obere Hälfte der bekannten Spannen beim Umsatz und dem operativen Ergebnis an. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, während das operative Ergebnis um 73 Prozent gestiegen ist.Die vorbörsliche Bewegung des Aktienkurses deutet darauf hin, dass der Xetra-Kurs mehrere wichtige Indikatorlinien übertrifft, darunter die 21-, 50-, 100- und 200-Tage-Linien. SFC Energy hat im ersten Halbjahr Rekordzahlen bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Der Konzernumsatz stieg um 49,5 Prozent auf 57.053 TEUR, während das bereinigte EBITDA mehr als verdoppelt wurde und die EBITDA-Marge auf 12,8 Prozent stieg. Das bereinigte EBIT stieg ebenfalls signifikant auf 4.355 TEUR, was zu einer EBIT-Marge von 7,6 Prozent führte. Das Konzernperiodenergebnis lag bei 3.327 TEUR.Das starke Wachstum von SFC Energy in Nordamerika und Asien hat zu einem deutlichen Anstieg des Auftragsbestands geführt, der zum 30. Juni 2023 bei 85.709 TEUR lag. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Umsatzwachstum 2023 konkretisiert und erwartet nun einen Umsatz zwischen 107 Mio. und 111 Mio. EUR, was in der oberen Hälfte der bisherigen Prognose liegt. Auch das bereinigte EBITDA und das bereinigte EBIT sollen in der oberen Hälfte der bisherigen Prognose liegen.Die Privatbank Berenberg und das Analysehaus Warburg Research haben ihre Kaufempfehlungen für die Aktie von SFC Energy bestätigt und Kursziele von 28 Euro genannt. Beide Häuser lobten die starke Geschäftsentwicklung des Unternehmens im ersten Halbjahr und sehen vielversprechende Chancen für das weitere Wachstum.

Die SFC Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,88EUR gehandelt.