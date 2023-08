Ölpreise setzen Verluste fort - Konjunkturdaten und China belasten Nachfrage

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Verluste fortgesetzt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 83,22 US-Dollar, was einem Rückgang von 73 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 79,03 Dollar. Die Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA haben die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung angeheizt, was auch die Nachfrage nach Rohöl belastet. Die holprige Konjunkturentwicklung in China hat ebenfalls zu den sinkenden Preisen beigetragen. Am Nachmittag erholten sich die Ölpreise etwas, nachdem die Rohöllagerbestände in den USA laut Energieministerium deutlich gesunken waren.Am Dienstag setzten sich die Verluste der Ölpreise fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 84,24 US-Dollar, was einem Rückgang von 22 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel WTI fiel um 23 Cent auf 79,89 Dollar. Die Aussicht auf ein höheres Angebot belastete die Ölpreise, da die Exporte aus dem Iran gestiegen sind und der irakische Ölminister Gespräche über die Wiederaufnahme der Lieferungen nach Ankara führte. Zudem bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Nachfrage in China, da die konjunkturelle Entwicklung ins Stocken geraten ist.Am Dienstag setzten sich auch die Verluste der Ölpreise fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 84,11 US-Dollar, was einem Rückgang von 35 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel WTI fiel um 35 Cent auf 79,77 Dollar. Die Aussicht auf ein höheres Angebot belastete die Ölpreise erneut, da die Exporte aus dem Iran gestiegen sind und der irakische Ölminister Gespräche über die Wiederaufnahme der Lieferungen nach Ankara führte. Auch die Bedenken hinsichtlich der Nachfrage in China, dem größten Importeur von Rohöl, trugen zu den sinkenden Preisen bei.Am Dienstag weiteten sich die Verluste der Ölpreise leicht aus. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 84,24 US-Dollar, was einem Rückgang von 22 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel WTI fiel um 18 Cent auf 79,94 Dollar. Die Aussicht auf ein höheres Angebot belastete die Ölpreise erneut, da die Exporte aus dem Iran gestiegen sind und der irakische Ölminister Gespräche über die Wiederaufnahme der Lieferungen nach Ankara führte. Auch die Bedenken hinsichtlich der Nachfrage in China trugen zu den sinkenden Preisen bei.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ölpreise aufgrund der schwachen Nachfrage und der Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in China und anderen Regionen weiterhin unter Druck stehen. Die OPEC hat bereits mehrmals die Förderung gekürzt, jedoch hat dies bisher nicht zu einem Anstieg der Preise geführt. Es bleibt abzuwarten, ob die OPEC ihre Förderkürzungen fortsetzen wird, da die Länder aufgrund der Einnahmen aus dem Ölverkauf darauf angewiesen sind. Insgesamt wird erwartet, dass die Ölpreise in naher Zukunft seitwärts oder leicht fallend bleiben werden.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 83,14USD gehandelt.