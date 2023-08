Volkswagen startet Serienfertigung des Elektrostars ID.7 - wichtiger Meilenstein für die Transformation des Unternehmens

Der größte europäische Autokonzern Volkswagen hat mit der Serienfertigung der neuen Elektrolimousine ID.7 begonnen, um der schwächelnden Nachfrage nach E-Autos entgegenzutreten. Der Produktionsstart des ID.7 im Werk in Emden markiert einen wichtigen Meilenstein für die Transformation des Unternehmens. VW-Kernmarkenchef Thomas Schäfer betonte, dass das Unternehmen bereits 2026 das breiteste Portfolio an Elektrofahrzeugen in der Industrie haben werde. Der ID.7, der eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern hat, soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen und die obere Mittelklasse abdecken. Die Produktion des ID.7 in Emden ist Teil des Umbaus des Werks zu einem reinen Standort für die E-Autofertigung. VW investiert dafür über eine Milliarde Euro. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil lobte den Produktionsstart als großen Schritt für VW in Emden und betonte, dass die Elektromobilität Arbeitsplätze sichere und Ansiedlungschancen für die Batteriezellenproduktion schaffe.Allerdings drosselte Volkswagen in Emden aufgrund der schwachen Nachfrage zuletzt die Produktion von E-Autos. Eine von zwei Schichten wurde gestrichen und rund 300 Leiharbeiter wurden nicht weiterbeschäftigt. Als Gründe für die Kaufzurückhaltung wurden hohe Anschaffungskosten, sinkende Förderungen und hohe Strompreise genannt. Dennoch hat sich der Trend bei den Auftragseingängen laut dem Konzern bereits wieder verbessert.Zum Start der Produktion laufen in Emden vorerst nur gut ein Dutzend ID.7 pro Tag vom Band. In den kommenden Wochen soll die Fertigung jedoch hochgefahren werden, sodass bis Anfang 2024 zwischen 200 und 300 Fahrzeuge pro Tag produziert werden können. Insgesamt fertigt Volkswagen in Emden derzeit rund 800 Autos pro Tag, davon rund 300 Elektroautos. Neben dem ID.7 werden auch der Passat und der Arteon als Verbrennermodelle in Emden produziert.VW-Kernmarkenchef Schäfer warnte, dass die Transformation nicht allein mit Hoffnung gelingen könne und forderte wettbewerbsfähige Strompreise und konkrete Kaufanreize für Elektrofahrzeuge von der Politik. Ministerpräsident Weil plädierte ebenfalls für weitere staatliche Anreize zum Kauf von Elektrofahrzeugen und für die Fortführung des sogenannten Dienstwagenprivilegs.In einer Studie hat das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel für Volkswagen von 140 auf 124 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Analysehaus äußerte Zweifel, ob VW seine strategischen Ziele erreichen könne. Eine weitere Studie von Bernstein Research betonte, dass sich der europäische Autosektor weiterhin auf dem Pfad langsamer Normalisierung befinde und dass Volkswagen die Investoren beruhigen müsse, dass die Probleme in China nicht auf andere Märkte übergreifen.

