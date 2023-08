Formycon AG: Kaufempfehlung bestätigt - Analyst senkt Kursziel auf EUR 105,00

Die Wirtschaftsredaktion von First Berlin Equity Research hat eine Aktualisierung zur Formycon AG veröffentlicht. Der Analyst Simon Scholes bestätigt seine Kaufempfehlung und senkt das Kursziel von EUR 130,00 auf EUR 105,00.Formycon hat bereits ein Biosimilar (FYB201) auf den Markt gebracht und arbeitet an fünf weiteren Biosimilar-Kandidaten, die voraussichtlich zwischen 2025 und 2030 auf den Markt kommen werden. Die Kosten für die Entwicklung sollen ab 2023 sinken und der freie Cashflow soll mit dem Anstieg der Einnahmen aus den neuen Produkten steigen. Es wird erwartet, dass das aktuelle Portfolio im Jahr 2030 einen freien Cashflow von über EUR 500 Mio. generieren wird, während die aktuelle Unternehmensbewertung bei ca. EUR 930 Mio. liegt.Die Kaufempfehlung wird beibehalten, jedoch wurde das Kursziel aufgrund zweier Gründe gesenkt. Zum einen wird der antivirale Covid-Kandidat FYB207 nicht mehr in die Bewertung einbezogen und zum anderen wird ein langsamerer Umsatzanstieg für die Biosimilar-Kandidaten prognostiziert, um die längere Zeitspanne zwischen der Zulassung des Medikaments und der Umsetzung der Kostenerstattung widerzuspiegeln.Die Formycon AG wird am 30. August 2023 den Halbjahresbericht für das Jahr 2023 veröffentlichen. Am selben Tag wird der Vorstand in einer Telefonkonferenz die Entwicklung des Unternehmens und die wichtigsten Finanzkennzahlen erläutern. Die Telefonkonferenz wird live im Internet übertragen und steht interessierten Teilnehmern offen.Darüber hinaus wird der Vorstand in den kommenden Wochen an verschiedenen internationalen Investorenkonferenzen teilnehmen, um das Unternehmen vorzustellen.Formycon ist ein führender Entwickler von hochwertigen biopharmazeutischen Arzneimitteln, insbesondere Biosimilars. Das Unternehmen konzentriert sich auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen. Derzeit hat Formycon sechs Biosimilars in der Entwicklung.Die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den heutigen Erwartungen und Annahmen basieren. Es wird darauf hingewiesen, dass bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten zu erheblichen Abweichungen zwischen den Einschätzungen und den tatsächlichen Ergebnissen führen können. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Formycon Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 61,25EUR gehandelt.