Lufthansa bildet einheitliche Tarifkommission für alle Flugbetriebe - VC setzt sich gegen strukturelles Ungleichgewicht zur Wehr

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat im Lufthansa-Konzern eine einheitliche Tarifkommission für die Lufthansa Group gebildet. Dies soll dem strukturellen Ungleichgewicht entgegenwirken, das durch die Gründung neuer Airline-Töchter entsteht. Bisher haben separate Kommissionen in nahezu jedem Flugbetrieb verhandelt. Die neue Konzern-Tarifkommission besteht aus 18 Mitgliedern, angeführt vom Lufthansa-Kapitän Andreas Pinheiro. Die VC hatte dem Lufthansa-Konzern vorgeworfen, mit neugegründeten Flugbetrieben die Tarifbedingungen der bestehenden Airlines umgehen zu wollen. Einheitliche Tarifverträge sind das langfristige Ziel der VC, obwohl es aufgrund der großen Verdienstunterschiede für Piloten in der Lufthansa-Gruppe vorerst keine geben wird.Die Lufthansa hat eine neue Computeranwendung namens "Swifty" entwickelt, die sich an Selbstständige und Angehörige kleiner Unternehmen richtet. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz soll die App Geschäftsreisen von der Buchung über die Bezahlung bis zur Abrechnung vollständig organisieren. Die App bietet das Hotelangebot der Expedia Group sowie rund 90 Prozent der Flugoptionen aller US-amerikanischen und europäischen Airlines. Die Nutzer können über einen Chat mit dem Programm kommunizieren und die Auswahl von Flügen und Unterkünften nach ihren persönlichen Vorgaben einschränken. Zukünftig sollen weitere Funktionen wie Züge, Taxifahrten, CO2-Kompensation, Restaurantreservierungen und die Planung komplexer Meetings hinzugefügt werden. Die App wurde im "Lufthansa Innovation Hub" entwickelt und soll als eigenständiges Unternehmen ausgegründet werden.Ein Kommentator weist darauf hin, dass die Aktien von Lufthansa heutzutage nicht mehr nach der aktuellen Lage, sondern nach den Erwartungen der professionellen Anleger bewertet werden. Daher empfiehlt er, auf Dividendentitel zu setzen. Ein anderer Kommentator merkt an, dass es im Markt zu viel Sorge und zu wenig positive Stimmung bezüglich Reisetiteln gibt. Zudem habe Lufthansa einen Rückschlag erlitten, da die VC nun alle Flugzeugführer unter einem Dach vertritt, unabhängig davon, ob sie bei Eurowings, Lufthansa oder einer anderen Tochtergesellschaft beschäftigt sind.

