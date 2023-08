Schwache Konjunkturdaten setzen Eurokurs unter Druck - Rezessionssorgen und Zinserhöhungserwartungen gedämpft

Der Eurokurs setzte seinen Abwärtstrend aufgrund schwacher Konjunkturdaten fort. Dies führte zu Rezessionssorgen und dämpfte die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank im September. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0811 US-Dollar. Am Dienstag hatte der Kurs noch über einen Cent höher gelegen. Schwache Daten zur Unternehmensstimmung in Deutschland und im Euroraum trübten die Stimmung weiter ein. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf den tiefsten Stand seit November 2020. Experten erwarten Hinweise auf eine mögliche Leitzinserhöhung der US-Notenbank beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole.Am Mittwoch stabilisierte sich der Eurokurs nach seinen Vortagesverlusten und wurde am Morgen bei 1,0862 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0887 Dollar festgesetzt. Der Kursrutsch am Dienstag war mit einem Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen einhergegangen, was den Dollar gestärkt und den Euro belastet hatte. Die Nervosität an den Märkten steigt vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, bei dem Experten Hinweise auf eine mögliche Leitzinserhöhung der US-Notenbank erhoffen.Am Dienstag behauptete sich der Eurokurs über 1,09 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,0909 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0908 Dollar festgesetzt. Der Datenkalender war dünn gefüllt, aber am Nachmittag richtete sich der Blick auf die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA.Am Dienstag bewegte sich der Eurokurs im US-Handelsverlauf kaum und wurde rund eine Stunde vor Börsenschluss bei 1,0854 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0887 Dollar festgesetzt. Die Charttechnik deutet auf einen möglichen Kursabfall hin, wenn der Euro die Marke von 1,0834 Dollar unterschreitet. Die Aufmerksamkeit richtet sich bereits auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, bei dem Experten Hinweise auf eine mögliche Leitzinserhöhung der US-Notenbank erwarten.Insgesamt hat der Eurokurs aufgrund schwacher Konjunkturdaten seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank im September wurden gedämpft. Die Nervosität an den Märkten steigt vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, bei dem Hinweise auf eine mögliche Leitzinserhöhung der US-Notenbank erwartet werden.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 1,087USD gehandelt.