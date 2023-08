Nordex erhält Zuschlag für 189 MW-Projekte in der Türkei und 280 MW-Auftrag in Kanada

Die Nordex Group hat von der Heitkamp Industrial Solutions GmbH, einer Tochtergesellschaft der Rönesans Holding, den Zuschlag für drei Projekte in der Türkei erhalten. Die Projekte sind Teil der Ausschreibung YEKA RES-3 und umfassen insgesamt 189 MW. Die Turbinen werden auf 113 Meter hohen Stahltürmen installiert und mit Premium-Service-Verträgen für zehn Jahre ausgestattet. Die Aufträge stammen von Rönesans Enerji, die bereits über eine installierte Gesamtleistung von 166 MW verfügen. Mit den neuen Projekten erhöht sich ihre installierte Gesamtleistung auf 355 MW. Das Ziel ist es, mit einem Portfolio aus 100 % erneuerbaren Energien eines der Top 3 grünen Energieunternehmen in der Türkei zu werden.Die Nordex Group hat auch einen Auftrag über 280 MW in Kanada erhalten. Der Windpark "Forty Mile" in Alberta wird nach seiner Fertigstellung der größte Windpark von ACCIONA Energía in Nordamerika sein. Die Turbinen vom Typ N155/5.X werden in der Kaltklimavariante mit 5,7 MW Leistung geliefert und auf 108 Meter hohen Stahltürmen betrieben. Kanada hat ehrgeizige Klimaschutzziele und lag Ende 2022 weltweit auf Platz 8 der installierten Windkraftkapazität.Die Nordex Group ist ein führender Hersteller von Windturbinen und hat bereits über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktbedürfnisse von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und begrenzten Netzkapazitäten zugeschnitten sind.Die Aktien von Nordex haben sich nach den Auftragsmeldungen am Vortag erholt und könnten ihre Kurserholung fortsetzen. Die Papiere haben die 100-Tage-Linie bei 11,55 Euro überwunden, was als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Die Aufträge aus der Türkei und Kanada machen etwa ein Viertel der im zweiten Quartal eingegangenen Aufträge aus.

Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 11,41EUR gehandelt.