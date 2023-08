US-Staatsanleihen verlieren an Wert, Europa von Erdgaspreisen betroffen - Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Fokus

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf ihre anfänglichen Verluste ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen fiel um 0,53 Prozent auf 109,08 Punkte, während die Rendite auf 4,34 Prozent stieg. Auch in Europa stiegen die Renditen, da Angebotssorgen den Preis für europäisches Erdgas in die Höhe trieben. Dies deutet auf ein restriktives Vorgehen der Notenbanker im Kampf gegen die hohe Inflation hin. Die Erzeugerpreise in Deutschland fielen im Juli stärker als erwartet, wurden jedoch weitgehend ignoriert. Das Treffen der Notenbanker beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole wirft seine Schatten voraus, und die Anleger warten auf konkretere Hinweise, ob die Fed die Leitzinsen weiter anheben wird. Der Preis für europäisches Erdgas stieg aufgrund von Angebotssorgen, da sich die Beschäftigten einer Flüssiggasanlage in Australien auf einen Streik vorbereiten. Die Möglichkeit von Versorgungsunterbrechungen in Australien hat die europäischen Händler bereits in diesem Monat in Atem gehalten. Die Preise auf Herstellerebene in Deutschland sind im Juli um 6,0 Prozent im Jahresvergleich gesunken, was auf den starken Anstieg der Energiepreise im Vorjahr zurückzuführen ist. Die Erzeugerpreise erfassen den Preisdruck auf Herstellerebene und wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus. Die EZB hat ihre Leitzinsen aufgrund der hohen Teuerung seit letztem Sommer deutlich angehoben, lässt ihr weiteres Vorgehen jedoch offen.

Erdgas wird aktuell mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 2,484USD gehandelt.