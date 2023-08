Borussia Dortmund mit Gewinn im Geschäftsjahr 2022/2023 trotz Corona-Kosten - Umsatz steigt um 12% auf 515,4 Mio. Euro!

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem Gewinn abgeschlossen. Nach einem Verlust von knapp 31,9 Millionen Euro im Vorjahr konnte der Konzern einen Gewinn von 9,5 Millionen Euro verzeichnen. Die Corona-Pandemie hat den Verein insgesamt 150 Millionen Euro gekostet. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 515,4 Millionen Euro, wobei Transfererlöse für Spieler wie Erling Haaland und Manuel Akanji enthalten sind. Der Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid für über 100 Millionen Euro wird erst in der nächsten Bilanz auftauchen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich zuversichtlich, dass im nächsten Jahr wieder Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden können. Finanzgeschäftsführer Thomas Treß präsentierte verbesserte Zahlen in allen Bereichen, darunter Einnahmen aus Eintrittskarten, Werbeerlösen, TV-Vermarktung und Merchandising. Die Investitionen in eine neue Liga in Saudi-Arabien wurden von Watzke vorerst nicht bewertet. Er verwies jedoch auf den gescheiterten Versuch in China vor einigen Jahren. Die Spieler von Borussia Dortmund seien aufgrund ihrer Altersstruktur relativ unempfänglich für ein Angebot aus Saudi-Arabien.

