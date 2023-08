Kurse deutscher Staatsanleihen im Aufwind trotz schwacher Konjunkturdaten - Commerzbank sieht verbesserte Risikostimmung

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gesunken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,68 Prozent auf 130,49 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,71 Prozent stieg. Auch in anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu. Die stärker als erwartet gefallenen Erzeugerpreise in Deutschland hatten keinen positiven Einfluss auf die Anleihen. Die Produzentenpreise sanken im Juli im Jahresvergleich um 6,0 Prozent, was den stärksten Rückgang seit der Finanzkrise im Jahr 2009 darstellt. Die Kurse chinesischer Staatsanleihen stiegen hingegen, nachdem die chinesische Notenbank überraschend die Leitzinsen gesenkt hatte.Am Mittwoch bauten die Kurse deutscher Staatsanleihen ihre Vortagesgewinne etwas aus. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,19 Prozent auf 131,41 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,63 Prozent fiel. Die Gegenbewegung nach den vorherigen Kursverlusten setzte sich fort. Die Veröffentlichung der vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone für August stand im Fokus und eine Schwäche im Dienstleistungsbereich könnte als Argument gegen einen weiteren Zinsschritt im Kampf gegen die hohe Inflation gesehen werden.Nach den deutlichen Vortagsverlusten stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen am Dienstag. Der Euro-Bund-Future legte um 0,42 Prozent auf 131,25 Punkte zu, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,64 Prozent fiel. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Kurzverlusten. Schwache Daten vom US-Immobilienmarkt stützten die Kurse zusätzlich.Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut nach den Vortagsverlusten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,21 Prozent auf 130,97 Punkte zu, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,66 Prozent fiel. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Kurzverlusten. Die Commerzbank sieht eine verbesserte Risikostimmung, die zu steigenden Kursen führen dürfte. Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland dürften sich jedoch weiter verschlechtern, was die Argumente für niedrigere Bundrenditen intakt lässt.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 132,8EUR gehandelt.