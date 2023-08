Nordkorea räumt erneuten Satelliten-Fehlstart ein

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea ist nach eigenen Angaben auch mit ihrem zweiten Versuch gescheitert, einen Satelliten für militärische Zwecke in die Erdumlaufbahn zu bringen. Die mehrstufige Trägerrakete mit dem Aufklärungssatelliten "Malligyong-1" sei in der Nacht zum Donnerstag von einem Raketenstartplatz in der westlichen Provinz Nord-Pyongan abgehoben, berichteten die staatlich kontrollierten Medien. Danach habe es ein Problem mit dem "Notfall-Zündsystem" der dritten Stufe gegeben, weshalb der geplante Flug ins All gescheitert sei. Sofort kündigte das von Kim Jong Un streng autoritär regierte Land für Oktober einen dritten Versuch an. Die Ursache für das Scheitern sei "kein großes Problem".

Der Raketenstart wurde von den Nachbarn Südkorea und Japan erfasst. Trotz des Fehlschlags verurteilten sie wie auch ihr Verbündeter USA den jüngsten Start einer nordkoreanischen Weltraumrakete. Sie warfen dem Land vor, Technologie zu verwenden, die in direktem Zusammenhang mit seinem Programm für ballistische Raketen stehe. Das Verhalten Nordkoreas erhöhe "die Spannungen und riskiert, die Sicherheitslage in der Region und darüber hinaus zu destabilisieren", hieß es in einer Erklärung des Indo-Pazifik-Kommandos der US-Streitkräfte.