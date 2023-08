Redcare Pharmacy: Kursziel erhöht und starke Quartalszahlen - Analysten empfehlen zum Kauf

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Analyst Gerhard Orgonas hat seine kurzfristigen Gewinnschätzungen nach den starken Ergebnissen der Online-Apotheke im zweiten Quartal angepasst. Redcare wird derzeit höher bewertet als Konkurrent DocMorris, was angesichts des kurzfristig besseren Wachstums und der besseren Profitabilität gerechtfertigt ist. Allerdings ist das weitere Kurspotenzial vorerst begrenzt.Das Analysehaus Warburg Research hat ebenfalls das Kursziel für Redcare Pharmacy angehoben, und zwar von 117 auf 130 Euro. Die Einstufung bleibt auf "Buy" bestehen. Analyst Michael Heider lobt die sehr starken Zahlen, die die Online-Apotheke im zweiten Quartal vorgelegt hat. Zudem verbessert sich das regulatorische Umfeld rund um das E-Rezept, was positive Auswirkungen auf Redcare haben wird.Die Aktien von Redcare und DocMorris haben an der Börse positive Entwicklungen gezeigt. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl Redcare als auch DocMorris stark geshortet sind, was die Ausschläge erklären kann. Es wird betont, dass die verschiedenen Banken in gewisser Weise zusammenarbeiten.Es wird auf einen Artikel verwiesen, in dem es um Redcare geht. Dort wird berichtet, dass die Gewinnmitnahmen bei Redcare gescheitert sind und eine Menge Geld gekostet haben. Es wird bedauert, dass ehrliche Anleger, die eine Stop-Loss-Order bei 100 Euro gesetzt hatten, Verluste erlitten haben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es noch möglich ist, die Verluste wieder auszugleichen. Es wird festgestellt, dass die Hysterie mit weiteren Kurseinbrüchen bisher ausgeblieben ist.

