Jungheinrich übernimmt Robotikunternehmen Magazino und stärkt seine Automatisierungskompetenz

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat angekündigt, das Münchener Robotikunternehmen Magazino komplett zu übernehmen. Zuvor besaß Jungheinrich bereits 21,7 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Magazino beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und verfügt über eines der größten Entwicklungsteams für mobile Roboter in Europa. Das Unternehmen bietet eine Technologieplattform, die den Betrieb von Logistik-Robotern in einer gemischten Mensch-Maschine-Umgebung ermöglicht. Die Roboter können intelligent im Lager navigieren und gezielt Objekte greifen und transportieren. Die Software von Magazino ist bereits in das Niederhubfahrzeug EAEa von Jungheinrich integriert. Mit der Übernahme will Jungheinrich seine Automatisierungskompetenz stärken und die Software- und Entwicklungskompetenz von Magazino verstärkt nutzen. Magazino wird als eigenständige Gesellschaft innerhalb von Jungheinrich weiterwachsen und das weltweite Vertriebs- und Servicenetz des Konzerns nutzen. Die Marke Magazino bleibt bestehen und das Unternehmen wird weiterhin mit externen Integrationspartnern und Kunden zusammenarbeiten. Jungheinrich plant, die Technologieführerschaft in der Intralogistik weiter auszubauen und international zu expandieren. Die Übernahme von Magazino ist ein weiterer strategisch wichtiger Schritt für Jungheinrich im Bereich der automatisierten und autonomen Fahrzeuge.

