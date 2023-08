Wolftank revolutioniert den Tankmarkt in Brasilien: Innovative Beschichtungstechnologie ermöglicht sichere Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten und spart CO2!

Die Wolftank Group führt ihre innovative Beschichtungstechnologie in Brasilien ein. Eine neue Norm ermöglicht ab sofort den breitflächigen Einsatz des patentierten DOPA-Systems bei in Gebrauch befindlichen unterirdischen Tanks. Die Technologie von Wolftank kann einwandige Tanks in doppelwandige Tanks umwandeln und somit potenziell gefährliche Flüssigkeiten wie Kraftstoffe oder Chemikalien sicher lagern. Durch die DOPA-Technologie können Tanks saniert statt teuer ausgetauscht werden. Die Gruppe plant, in den kommenden fünf Jahren rund 3.000 Tanksanierungen in Brasilien durchzuführen. Aktuell sind in Brasilien rund 42.000 Tankstellen mit insgesamt 147.000 unterirdischen Tanks im Einsatz, die im Durchschnitt 23 Jahre alt sind und ohne Sanierung am Ende ihrer Lebensdauer stehen. Durch den Einsatz von DOPA werden die Tanks wieder neuwertig und vermeiden somit einen zeit-, kosten- und ressourcenintensiven Austausch. Die Wolftank Group ist seit 2020 mit ihrer Tochtergesellschaft Wolftank Latinoamérica vor Ort aktiv und sieht signifikantes Potenzial für die Anwendung ihrer Technologie in Brasilien. Die Tanksanierungen tragen auch zu einer bedeutenden Reduktion von CO2 bei. Allein durch die vermiedene Produktion von Stahl für die 3.000 Tanks könnten über 7.500 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen und hat bereits mehr als 25.000 Tanks saniert. Das Unternehmen ist führend in diesem Bereich und verfolgt eine nachhaltige Geschäftsstrategie. Neben der Tanksanierung engagiert sich die Gruppe auch im Bereich Wasserstoff und erneuerbare Energien. Die Einführung der Beschichtungstechnologie in Brasilien unterstreicht den hohen ökologischen Impact des Geschäftsmodells von Wolftank. Die Analysten der Montega AG bewerten die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG mit "Kaufen" und sehen ein Kursziel von 18,00 Euro. Sie betonen den positiven Einfluss des Geschäftsmodells auf die Umweltziele und prognostizieren eine hohe Profitabilität für das Unternehmen.

Die Wolftank-Adisa Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 11,95EUR gehandelt.