Trudeau kritisiert Meta: Facebook blockiert lokale Waldbrand-Nachrichten in Kanada!

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat den Internetkonzern Meta, ehemals Facebook, dafür kritisiert, dass Facebook-Nutzern im Land keine lokalen Nachrichten zur aktuellen Waldbrandlage mehr angezeigt werden. Trudeau warf dem Unternehmen vor, den Profit über die Sicherheit der Menschen zu stellen. Anstatt sicherzustellen, dass örtliche Journalisten fair bezahlt werden, um die Kanadier über wichtige Informationen wie Waldbrände auf dem Laufenden zu halten, blockiere Facebook die Nachrichten auf seinen Seiten, so Trudeau. Meta hatte Anfang August damit begonnen, lokale Nachrichten auf den aus Kanada abgerufenen Profilen nicht mehr anzuzeigen. Hintergrund ist die geplante Einführung des sogenannten Online News Act in Kanada, der kleineren Medienunternehmen helfen soll, Zahlungen für die Verbreitung ihrer Nachrichteninhalte über soziale Netzwerke wie Facebook einzufordern. Meta kündigte an, dass solche Inhalte im Vorfeld der Gesetzeseinführung nicht mehr für kanadische Facebook-Nutzer verfügbar sein würden. Das Inkrafttreten des Online News Act ist für Dezember geplant. Kanada kämpft derzeit mit verheerenden Waldbränden, die sich über mehrere Teile des Landes erstrecken. Es handelt sich um die schlimmste bekannte Waldbrand-Saison in der Geschichte des Landes. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, und die Luftqualität hat sich aufgrund des Rauches deutlich verschlechtert.In einem anderen Fall beschäftigt sich das Bundesarbeitsgericht in Erfurt erstmals mit Kündigungen nach Beleidigungen eines Managers in einer geschlossenen Chat-Gruppe im Internet. Die höchsten deutschen Arbeitsrichter müssen entscheiden, ob eine WhatsApp-Gruppe unter Kollegen ein geschützter Raum ist, in dem private Meinungen und Beschimpfungen von Chefs ohne arbeitsrechtliche Folgen ausgetauscht werden können. Teile der Chats einer Gruppe von Arbeitnehmern waren öffentlich geworden, woraufhin der Arbeitgeber mit fristlosen Kündigungen reagierte. Beleidigungen gelten nach der Rechtsprechung als mögliche Gründe für fristlose Kündigungen von Arbeitnehmern. Es bleibt jedoch offen, wie die Bundesarbeitsrichter schriftliche Äußerungen in eigentlich geschlossenen Chat-Gruppen wie bei WhatsApp bewerten werden. Arbeitsrechtlern zufolge spielen Beleidigungen und grobe Schmähungen von Kollegen und Arbeitgebern in den sozialen Medien eine zunehmende Rolle bei Verhandlungen vor den deutschen Arbeitsgerichten.

