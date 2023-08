DATAGROUP SE erhält Leader-Status in renommierter Studie und verzeichnet starkes Geschäftswachstum

DATAGROUP SE wurde in der renommierten ISG Provider Lens Studie 2023 "Private/Hybrid Cloud - Data Center Services" mit dem Status "Leader" ausgezeichnet. Die Studie vergleicht Anbieter von Managed Services und Colocation-Diensten in Deutschland. DATAGROUP erhielt den Leader-Status in den Bereichen "Managed Services for Midmarket" und "Managed Hosting für Midmarket". Die Auszeichnung bestätigt die exzellenten Cloud-Services von DATAGROUP und die zukunftsorientierten Leistungen des Unternehmens. Besonders hervorgehoben wurde das Angebot der "Enterprise Cloud made in Germany", bei dem die Cloud-Services ausschließlich in deutschen Rechenzentren gehostet werden und keine Daten ins Ausland übermittelt werden. Zudem sind die DATAGROUP-Mitarbeiter und -Prozesse rund um die Enterprise Cloud nach den höchsten deutschen Standards zertifiziert. Die eingesetzte Hard- und Software entspricht ebenfalls höchsten Anforderungen. ISG lobte auch das Full-Service-Angebot von DATAGROUP, das einen vielseitigen Baukasten aus standardisierten IT-Outsourcing-Dienstleistungen bietet. Der Rundum-Service-Gedanke gilt sowohl für die gesamte Unternehmens-IT als auch für die Cloud-Services. Ein Alleinstellungsmerkmal von DATAGROUP ist, dass die Cloud "bezugsfertig" zur Verfügung gestellt wird und die DATAGROUP-Experten sich um den reibungslosen Betrieb kümmern. DATAGROUP wurde außerdem für seine gute Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ausgezeichnet. Die Umsatzerlöse lagen bei 123,9 Mio. EUR, das EBITDA bei 20,2 Mio. EUR und das EBIT bei 11,5 Mio. EUR. Im Neunmonatszeitraum betrugen die Umsatzerlöse 375,0 Mio. EUR. Das EBITDA stieg um 2,2 % auf 59,6 Mio. EUR und das EBIT um 7,4 % auf 34,3 Mio. EUR. Die Bilanzsumme blieb nahezu unverändert bei 483,8 Mio. EUR, das Eigenkapital verbesserte sich jedoch auf 142,0 Mio. EUR. Die Nettoverschuldung lag bei 118,3 Mio. EUR. DATAGROUP investiert gezielt in die Bereiche Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Cloud, um die zukünftige Wachstumsfähigkeit zu erhalten und strategische Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Die DATAGROUP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 54,60EUR gehandelt.