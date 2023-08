Kampf gegen Übergewicht: Werbeverbot für Süßigkeiten allein reicht nicht aus - Es braucht mehr Aufklärung und gesunde Ernährung in Schulen!

Das "Darmstädter Echo" kommentiert das Werbeverbot für Süßigkeiten und stellt fest, dass freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie, den Zucker- und Fettgehalt in ihren Produkten zu reduzieren, weitgehend folgenlos geblieben sind. Süßes und Fettes verkauft sich einfach zu gut. Das Problem des Übergewichts bei Kindern, das negative gesundheitliche Folgen für das gesamte Leben haben kann, könne die Politik nicht ignorieren. Doch Zweifel seien angebracht, ob ein Werbeverbot wirklich die Lösung des Problems sei. Es gebe andere Wege, Kinder zu einer gesünderen Ernährung zu erziehen. Dazu gehören gesundes Essen in Kita und Schule, Ernährung als Schulfach und pfiffige Aufklärungskampagnen. Erst wenn all das nicht helfe, wäre ein Verbot gerechtfertigt.In Russland führen etwa 30 regionale Supermarktketten Preisbremsen für Grundnahrungsmittel ein, da die Lebensmittelpreise steigen. Das Ministerium für Industrie und Handel in Moskau teilte mit, dass sich die regionalen Händler einer Initiative landesweiter Handelsketten anschließen, die bereits seit 2022 die Preise für Brot, Milchprodukte, Zucker, einige Gemüse- und Obstsorten, Geflügel, Eier und Kindernahrung begrenzen. Es handelt sich um eine Selbstverpflichtung des Lebensmittelhandels, die jedoch vom staatlichen Anti-Monopol-Komitee überwacht wird. Der Handel hat zugesagt, auf den Selbstkostenpreis der Grundnahrungsmittel nicht mehr als fünf Prozent Marge aufzuschlagen. Die Sanktionen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine bringen die russische Wirtschaft in Schwierigkeiten. Verbraucher leiden unter sinkender Kaufkraft und dem Wertverlust des Rubels. Die Preisbremse hilft auch den Supermärkten, da sie ihnen Kunden beschert, so das Ministerium.

Zucker wird aktuell mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 0,239USD gehandelt.