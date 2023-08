HSchG - Welcome Party: EQS Group empfiehlt digitale Hinweisgebersysteme für Unternehmen in Österreich

Die EQS Group begrüßt das österreichische HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) und lädt Compliance-Experten zu einer "HSchG - Welcome Party" ein. Das Gesetz tritt am 25. August in Kraft und betrifft rund 7.000 Unternehmen in Österreich, die verpflichtet sind, einen sicheren Meldekanal für Hinweise über illegales oder unethisches Verhalten einzurichten. Laut einer Umfrage der EQS Group setzen jedoch ein Drittel der befragten Unternehmen nicht auf Best Practice und verzichten auf ein digitales Hinweisgebersystem.Die EQS Group empfiehlt Unternehmen, digitale Hinweisgebersysteme einzusetzen, um den Schutz von Whistleblowern zu gewährleisten. Die marktführende Software des Unternehmens erfüllt die regulatorischen Anforderungen rechtssicher und zuverlässig. Die EQS Group hat zudem das Partner-Siegel der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) erhalten, wodurch ihre digitalen Hinweisgebersysteme in das Portfolio des Einkaufspartners der öffentlichen Hand in Österreich aufgenommen wurden.Bereits im Einsatz sind die Systeme der EQS Group bei verschiedenen österreichischen Bundesministerien und Behörden. Unternehmen ab 250 Beschäftigten müssen sofort handeln und vertrauliche Meldekanäle einrichten, während Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden bis zum 17. Dezember 2023 Zeit haben, um die Anforderungen des HinweisgeberInnenschutzgesetzes zu erfüllen.Die EQS Group bietet regulatorische Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und ESG an. Mit ihrer österreichischen Konzerntochter ist sie führender Cloud-Anbieter für Compliance-Lösungen in Österreich. Die EQS-Lösungen werden bereits von namhaften Partnern aus dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft genutzt.Die Einführung der EU-Whistleblower-Richtlinie in Deutschland bietet der EQS Group enorme Wachstumschancen. Die Gesellschaft hat bereits hohe Investitionen getätigt, um für die Einführung der Regulierung gerüstet zu sein. Deutschland ist der wichtigste Markt für die EQS Group, und die zweite Jahreshälfte sollte sich positiv präsentieren, da Unternehmen nun die gesetzliche Vorgabe zur Einrichtung von Meldekanälen befolgen müssen. Die neue Gesetzgebung bringt auch mittelfristig deutliches Wachstumspotenzial mit sich.Die EQS Group erwartet überproportionale Gewinnzuwächse, da das Geschäftsmodell hervorragend skalierbar ist. Die Analysten von GSC Research empfehlen daher, die EQS-Aktie zu kaufen und bestätigen das Kursziel von 32,50 Euro.

Die EQS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 28,30EUR gehandelt.