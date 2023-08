CFO von HUBER+SUHNER wird Mitglied des Verwaltungsrats der St.Galler Kantonalbank und gibt seine Tätigkeit auf

Der CFO der HUBER+SUHNER AG, Ivo Wechsler, wurde als Mitglied des Verwaltungsrats der St.Galler Kantonalbank nominiert. Die Wahl soll auf der nächsten Generalversammlung der Bank im Mai 2024 stattfinden. Nach seiner Zuwahl beabsichtigt Wechsler, sich vermehrt auf strategisch ausgerichtete Mandate zu konzentrieren und wird daher mittelfristig seine Tätigkeit als CFO bei HUBER+SUHNER aufgeben. Das Unternehmen wird die Suche nach einem Nachfolger einleiten, um eine nahtlose Übergabe der Verantwortungsbereiche des CFO sicherzustellen.In einer weiteren Personalie wurde HUBER+SUHNER als Entwicklungs- und Produktionspartner für Radarantennen von HL Klemove, einem führenden koreanischen Lösungsanbieter für das automatisierte Fahren, nominiert. Das Unternehmen wird die Radarantennen für Radarsensoren liefern, die im automatisierten Fahren eingesetzt werden. Die Produktion soll im Jahr 2024 beginnen. Die 3D-Antennentechnologie von HUBER+SUHNER ermöglicht eine genaue Erfassung der Fahrzeugumgebung und trägt dazu bei, dass Fahrerassistenzsysteme andere Verkehrsteilnehmer und Objekte aus weiter Entfernung und bei hohen Geschwindigkeiten zuverlässig erkennen können. Die Nominierung durch HL Klemove ist ein weiterer Schritt für HUBER+SUHNER bei der Umsetzung seiner strategischen Wachstumsziele im Automobilbereich in Asien.Die beiden Personalien unterstreichen die Bedeutung von HUBER+SUHNER im Finanz- und Automobilsektor. Die Nominierung von Ivo Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats der St.Galler Kantonalbank zeigt das Vertrauen in seine Kompetenz und Erfahrung im Finanzbereich. Gleichzeitig ermöglicht sie ihm, sich vermehrt auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Die Nominierung als Entwicklungs- und Produktionspartner für Radarantennen durch HL Klemove stärkt die Position von HUBER+SUHNER im Bereich des automatisierten Fahrens und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten in Asien.HUBER+SUHNER ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Mit seinen innovativen Lösungen ist HUBER+SUHNER in verschiedenen Branchen, darunter die Telekommunikation, das Transportwesen und die Industrie, tätig. Die Nominierungen von Ivo Wechsler und die Zusammenarbeit mit HL Klemove sind wichtige Schritte für das Unternehmen, um seine Position in diesen Bereichen weiter auszubauen und seine Wachstumsziele zu erreichen.

Die Huber + Suhner Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 68,60EUR gehandelt.