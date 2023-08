Nachdem es bei Platin um 970 US-Dollar Mitte Juni zu einem Aufwärtstrendbruch gekommen war, folgten Verluste auf 893 US-Dollar, nur wenig später konnte erfolgreich ein Pullback zurück an das Ausbruchsniveau vollzogen werden. Von da an tendierte der Platin-Future bis zur letzten Woche wieder talwärts und erreicht ein Tief bei 882 US-Dollar. Ein Wochenschlusskurs unterhalb von 900 US-Dollar kam jedoch nicht zustande, was offenbar dem Industriemetall in dieser Woche sichtlichen Aufschwung verleiht und gewisse Handelschancen öffnet.

Seit Monaten in Seitwärtsrange