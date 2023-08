CTS Eventim traut sich nach erstem Halbjahr mehr für 2023 zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter CTS Eventim wird nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für 2023. Der Erlös soll gegenüber dem Vorjahr moderat wachsen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die Ergebniskennzahlen sollen mindestens stabil bleiben, das Management kann sich aber auch ein leichtes Plus vorstellen. Bislang hatte die Konzernführung in beiden Fällen noch Werte auf dem Niveau von 2022 in Aussicht gestellt.

Erstmals in einem ersten Halbjahr kletterte der Konzernumsatz um 39 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Davon blieben als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 170,8 Millionen Euro hängen, was ebenfalls gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 39 Prozent entspricht. Unter dem Strich bleiben den CTS-Eventim-Aktionären mit 85,3 Millionen Euro fast 30 Prozent mehr./ngu/stk