Ölpreise sinken geringfügig

Zum anderen gibt es Anzeichen für ein künftig steigendes Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt, was ebenfalls auf die Preise drückt. So führt die US-Regierung derzeit Gespräche mit Venezuela, um eine vorübergehende Aufhebung der Sanktionen zu erwirken, die den Ölverkauf des Landes behindert haben. Hinzu kommt zu einem Anstieg der Exporte aus dem Iran in diesem Monat.

Die Ölpreise werden weiterhin zum einen von Nachfragesorgen belastet. So stottert aktuell der chinesische Konjunkturmotor, zudem hatten am Mittwoch Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA enttäuscht.

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag mit einem kleinen Minus an ihre jüngsten Kursverluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 83,16 US-Dollar. Das waren 5 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 11 Cent auf 78,78 Dollar.

