DAX: Sorgen Nvidia und Jackson Hole für Partystimmung an der Börse?

Thomas Altmann von QC Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "Für den heutigen Handelsstart stehen die Börsenampeln ganz klar auf grün. Bisher hat der DAX alle drei Handelstage in dieser Woche positiv beendet. Mit den positiven Vorgaben aus den USA und auch aus Asien stehen die Chancen für eine Verlängerung dieser Serie gut. Auch die Tatsache, dass sich der DAX mit seiner Erholung von der kritischen Marke, dem Verlaufstief aus dem Juli, entfernt hat, kommt bei den Anlegern gut an."

Und weiter: "Der heutige Börsentag ist auch ein Warten auf den Beginn des Notenbanker Treffens in Jackson Hole. Richtig spannend wird es dort allerdings erst morgen, wenn zunächst Jerome Powell und später Christine Lagarde sprechen. An der Börse erhoffen sich viele weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed in den kommenden Monaten. Anleger sollten allerdings nicht zu viel Konkretes erwarten. Es würde mich wundern, wenn sich Powell für die nächste Zinsentscheidung im September schon jetzt festlegt. Powell wird sich sicherlich offenhalten, ob das Zinshoch bereits erreicht ist oder nicht. Ebenso wird Powell keine Termine für erste Zinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht stellen."

Der Broker IG taxiert den DAX 0,6 Prozent höher bei 15.828 Punkten. Eine halbe Stunde vor Handelsstart notiert der deutsche Leitindex bei 15.799,24 Punkten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion