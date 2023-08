FRX und LANXESS unterzeichnen Absichtserklärung (MOU) zur Entwicklung einer strategischen Partnerschaft

Der MOU zielt auf Zusammenarbeit in Produktion, Marketing und Vertrieb

Chelmsford, Massachusetts, 23. August 2023 – Das deutsche Spezialchemie-Unternehmen LANXESS, ein Global Player in der chemischen Industrie und einer der größten Hersteller von Flammschutzmitteln, und FRX Innovations (TSXV:FRXI) (FWB:W2A.F) (OTC QB: FRXIF) („FRX“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von umweltverträglichen polymeren Flammschutzadditiven, haben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt gegeben und vereinbaren Folgendes:

die Prüfung einer Auftragsfertigung einer Familie von patentierten NOFIA-Produkten von FRX durch LANXESS, die potenzielle Produktion eines von FRX patentierten Rohstoffs, der für die Herstellung von NOFIA-Flammschutzmitteln erforderlich ist, durch LANXESS, die Erkundung einer möglichen Vermarktung von NOFIA-Flammschutzmitteln durch LANXESS in bestimmten Sektoren und/oder Gebieten.

„Als einzigartige polymere, nachhaltige Flammschutzlösung passt die NOFIA-Reihe perfekt in das bestehende Phosphor-Flammschutzmittel-Portfolio von LANXESS und in die langfristige Strategie nachhaltiger Flammschutzlösungen“, sagte Karsten Job, Managing Director der Business Unit Polymer Additives von LANXESS. „Wir glauben, dass die NOFIA-Technologie von FRX wichtige Marktanteile in diesem Markt erobern wird.“

„Diese Partnerschaft mit LANXESS ist ein entscheidender Schritt für das Wachstum unseres NOFIA-Geschäfts“, erklärte der CEO von FRX Innovations, Marc Lebel. „Als unmittelbare Folge der kürzlich verabschiedeten Gesetzgebung hat sich die Marktdynamik erheblich verändert, wodurch NOFIA-Produkte in große neue Anwendungsbereiche einbezogen werden. LANXESS betreibt eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich flammhemmender Additive, und wir glauben, dass eine strategische Partnerschaft mit LANXESS entscheidend sein kann, um die für beide Seiten beträchtlichen Wachstumschancen zu nutzen.“

Lebel fügte hinzu: „Die Beziehung, über die wir sprechen, passt gut zur Mission von FRX, eine führende Rolle in der ökologisch nachhaltigen Revolution zu spielen, die die Flammschutzmittelindustrie derzeit bewegt.“

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.