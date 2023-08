Dangbei stellt auf der IFA 2023 den Atom vor, den ersten eigenen mit Google TV ausgestatteten Laserprojektor

BERLIN, 24. August 2023 /PRNewswire/ -- Dangbei, ein professioneller Anbieter von Großbild-Home-Enetrtainment-Produkten, freut sich, die Teilnahme an der IFA 2023 anzukündigen, die vom 1. bis 5. September in Berlin stattfinden wird. Besucherinnen und Besucher haben die einmalige Gelegenheit, Dangbeis neueste Innovation, den Dangbei Atom mit integriertem Google TV, live zu erleben. Ob 4K-Heimkino oder Full-HD-Kino beim Camping unter freiem Sternenhimmel: das gesamte Portfolio von Dangbei, von High-End-Projektoren bis hin zu federleichten mobilen Lösungen, wird am Stand 111 in der Messehalle H20 im Bereich IFA Home & Entertainment ausgestellt sein und für die Besucher erlebbar gemacht.

Als besonderes Highlight auf der IFA 2023, wird der erster von Dangbei entwickelte Laserprojektor mit integriertem Google TV präsentiert.