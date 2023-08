TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Die gute Entwicklung der Wall Street und die starken Zahlen des Halbleiterschwergewichts Nvidia gaben den Märkten in Fernost Auftrieb.

In Japan legten Aktien der Halbleiter-Ausrüsters Advantest und Tokyo Electron zu, der Litindex Nikkei 225 stieg um 0,87 Prozent auf 32 287,21 Punkte. In Taiwan legten die Papiere des weltgrößten Chipauftragsfertigers TMSC zu, in Südkorea verzeichneten Aktien des Halbleiterkonzerns SK Hynix Gewinne. Die Entscheidung der Notenbank Südkoreas, die Zinsen unverändert zu lassen, habe unterdessen den Erwartungen entsprochen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Die chinesischen Börsen gewannen nach der Schwäche am Vortag wieder an Fahrt. Auch hier waren Werte aus den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz gesucht. Zudem kletterten Konsumwerte. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zog im späten Handel um rund ein Prozent auf 3734,99 Punkte an. Noch besser sah es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus, wo der technologielastige Hang-Seng-Index um 2,23 Prozent auf 18 243, 89 Zähler stieg.

Die Hoffnung ruht in China auch auf weiteren Stützungsmaßnahmen. "Wir rechnen mit einem umfassenden Maßnahmenpaket, das sowohl fiskalische, geldpolitische als auch regulatorische Ansätze beinhaltet", hieß es von der Fondsgesellschaft Vanguard. "Dies könnte eine beschleunigte Emission von Staatsanleihen, weitere Leitzinssenkungen, gelockerte Restriktionen zur Stimulierung der Immobiliennachfrage und regulatorische Erleichterungen für den Privatsektor umfassen."

Der australische Leitindex S&P ASX 200 schloss unterdessen 0,47 Prozent fester mit 7182,10 Punkten. Der Markt profitierte dabei auch von sinkenden Anleiherenditen./mf/mis