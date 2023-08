Stimmungsbild Vorbehalte gegenüber Kryptowährungen weiterhin groß - digitale Zentralbankwährung deutlich beliebter (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Digitale Zentralbankwährungen sind als Zahlungsmittel

deutlich beliebter als Kryptowährungen - vor allem bei der Generation Z.

Insgesamt blicken die meisten Verbraucher:innen in Deutschland sehr skeptisch

auf Kryptowährungen, wie eine neue Umfrage der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt. Kein Wunder: "Gerade in wirtschaftlich

unsicheren Zeiten mit hoher Inflation sind viele Menschen erfahrungsgemäß

weniger risikofreudig", unterstreicht Dr. Robert Bosch, Partner bei BearingPoint

und Experte für Kryptowährungen.



Neun von zehn Verbraucher:innen haben schonmal von Kryptowährungen gehört.

Allerdings weiß gut die Hälfte nicht, wie sie funktionieren, und die Zahl der

Nutzer:innen von Kryptowährungen ist im Vergleich zum Vorjahr von acht auf neun

Prozent nur leicht gestiegen. Für über 75 Prozent sind sie in Sachen

Preisstabilität und Anlageform nicht vertrauenswürdig. Auch als Zahlungsmittel

im Alltag sind Kryptowährungen für eine deutliche Mehrheit weiterhin keine

Option, wohingegen eine digitale Zentralbankwährung deutlich in der Gunst

steigt. Das zeigt die neue BearingPoint-Umfrage zu Kryptowährungen, die seit

2016 regelmäßig durchgeführt wird.