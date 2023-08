Nvidia gestern mit starken Zahlen, die die KI-Euphorie zunächst weiter aufrecht erhalten - wahrschenlich sind verzweifelte Chinesen die großen Käufer der Nvidia-Chips in Sorge um ein baldiges Chip-Embargo der Biden-Regierung. Aber wie auch immer: derjenige, der in einer Goldrausch-Stimmung die Schaufeln verkauft, hat allermeistens das deutlich bessere Geschäft als die Goldsucher selbst. Und bisher ist in Sachen KI noch kein Gold gefunden worden (Umsatzerwartunge von Mircosoft, Palantir etc.)! Vielleicht, oder sogar wahrscheinlich, ist KI wirklich ein game changer - aber mittelfristig und langfristig, nicht kurzfristig. Das war so bei der Dampfmaschine, bei der Eisenbahn, dem Internet etc.: es dauert bis zum Durchbruch, und nur wenige Unternehmen werden davon proitieren, während viele andere verschwinden, weil ihr Geschäftsmodell überholt wird. Die Märkte warten nun auf die morgige Rede von Jerome Powell..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis manipuliert – Chefhändler von JP Morgan muss in Haft

2. Immobilienkrise USA: Kaufanträge 28-Jahrestief – Zinsen 23-Jahreshoch

