DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar mit "Hold" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. "Powered by sunny solutions", titelte Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie lobte den Solar-Zulieferer angesichts seiner Positionierung für langfristiges strukturelles Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien, seiner Re-Positionierung als integrierter Lösungsanbieter für Energiemanagement und der gut vorhersagbaren Finanzen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Allerdings seien dies Faktoren, die den Markt wohl kaum noch aus der Reserve lockten. Zudem scheine sich die Nachfrage in den kommenden Quartalen zu normalisieren. Kurstreiber fehlten also, das Papier sei fair bewertet./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2023 / 06:49 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 74,65EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m