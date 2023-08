Nvidia, Tesla, Meta, Adobe – IHR Weg zu sagenhaften Gewinnen

“Die Schätzung der Citi zu den Zahlen von Nvidia lautete, dass man bei erwarteten 11 Milliarden Dollar Umsatz schon 12 Milliarden liefern müsse, um wirklich positiv zu überraschen. Herausgekommen sind 13,5 Milliarden. Und beim Ausblick sieht es nicht schlechter aus. Nvidia hat nicht geliefert, Nvidia hat pulverisiert und die Bären nackt dastehen lassen”. Mit dieser Einschätzung von Jürgen Molnar, Analyst beim Broker RoboMarkets, wollen wir unseren Blick auf Nvidia beginnen. Denn es geht noch weiter: ” Der Ausblick auf das dritte Quartal ist gigantisch: 16 Milliarden US-Dollar werden in Aussicht gestellt, erwartet waren “nur” 12,5 Milliarden Dollar. CEO Jensen Huang sagt am Abend: “Eine neue Ära des Computers hat begonnen.” Die Investoren gehen da mit.

Denn liebe Leser - Plus 406%. Und am Donnerstag dann einiges mehr. So ist der aktuelle Stand unseres Turbos auf Nvidia, der in unserem Markenwertportfolio Turbos enthalten ist.